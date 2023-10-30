محمد عزمى يتحدث لـ "الشاهد" عن أهم درس تعلمه من حرب أكتوبر

قال محمد عزمي، أحد مقاتلي سلاح المدفعية في حرب أكتوبر: "الجيش المصري عظيم للغاية، لا ينبغي أن يذكر إلا بكل احترام وتبجيل، ويحمل على الرؤوس من فوق، وخاصة أن الجيش المصري حاليا، وبالتحديد الهيئة الهندسية تحارب بشكل مستمر في حركة العمران".

وأضاف عزمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أريد أن أقول للشباب المصري إنه من يستطيع منه دخول الجيش بأي شكل من الأشكال، يفعل ذلك على الفور، فهي تجربة عظيمة، وستخرج منها بأشياء لا يمكن تعلمها بالخارج مهما سمعت من حكاوي".