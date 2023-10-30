الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: التهجير للفلسطينيين يعنى أن القضية تموت وهذا لن يحدث

غزة
غزة

قال أحد المواطنين ويدعى أحمد الصباحي إن الشعب المصري بجميع أطيافه يرفض الإعتداءات الوحشية من الإحتلال الصهيوني على الفلسطينيين وفي قطاع غزة وما يحدث في الوقت الراهن هي تكملة لسلسلة من الانتهاكات التي بدأت منذ أكثر من 80 عاما حيث أنهم على مدار أكثر من ثمانون عام ارتكبوا الكثير من المجازر وهو أمر ليس بجديد عليهم وأيضا قتل الأطفال والنساء هو أسلوبهم المتبع منذ أن احتلوا الأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف أن المصريين والعرب مع غزة ومايتردد بشأن التهجير هو بشكل صريح إنهاء للقضية الفلسطينية وهو أمر غير مقبول ولن يحدث فالقضية الفلسطينية قضية كل المصريين وقضية كل عربي كما أن الفلسطينيين لن يفرطوا في أراضيهم وهم متمسكون بها ودونها الموت.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

 

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

 

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

 

وتابع: “يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبدًا على حساب مصر”.

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