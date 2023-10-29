المستشار سامح الخشن يكشف الأماكن المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة بخصوص تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، بعد أن كانت فترة التخفيف تستمر لمدة ساعة واحدة فقط، تم اتخاذ قرار بزيادتها إلى ساعتين.

وأوضح المستشار الخشن، في مداخلة هاتفية على برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك استثناءات لهذه الزيادة في فترات التخفيف، وتشمل هذه الأماكن المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، وكذلك المنشآت الصحية والصناعية والسياحية.

وأشار إلى أن واردات مصر من الغاز قد انخفضت بشكل كبير، حيث كان يتم استيراد 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ولكنه انخفض إلى صفر قدم مكعب، وهذا التغير في استهلاك الغاز كان من أبرز الأسباب التي دعت لزيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

أخيرًا، شدد المستشار سامح الخشن على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يُعَدُّ هذا التحدي أزمة عالمية، وقد اتجهت دول أوروبية إلى خفض استهلاك الطاقة بقرار سياسي، لذلك، يأتي قرار زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر كجزء من هذه المسألة المهمة.