الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مواطنون يقتحمون مطارًا فى داغستان بحثًا عن يهود فارين من إسرائيل

مطارًا في داغستان
مطارًا في داغستان

تداول عدد من رواد موقع التواصل "إكس" مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام عدد كبير من الداعمين للقضية الفلسطينية والمتعاطفين، مع ما يحدث في غزة مبنى مطار محج قلعة الدولي في داغستان؛ بحثا عن يهود قادمين من رحلة جوية من تل أبيب.

وأظهر الفيديو الحشود الذين يملأون المبنى ويحملون علم فلسطين ويرددون الله أكبر فلسطين، ويبحثون في كل مكان عن اليهود القادمين للبلاد.

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من جانبه، حاول أمن المطار منع الحشود من الدخول والبحث في غرف المبنى، لكن المناهضين لغزة كانوا مصرين على فتح الأبواب المغلقة.

واقتحم سكان في داغستان مطارا في المدينة في محاولة لمهاجمة أي يهودي وصل على متن رحلة جوية من تل أبيب اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث تمت مشاركتها على قنوات تليجرام المحلية المقتحمون، وهم يهتفون "الله أكبر" ويوقفون السيارات من أجل التحقق من وثائق الركاب؛ للتأكد من أنهم ليسوا إسرائيليين أو يهود.

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كما تجمع متظاهرون في خاسافيورت، في فندق ورد أن الإسرائيليين الذين فروا من القتال يقيمون فيه، مع دخول بعضهم إلى الفندق ولم يغادروه إلا بعد التأكد من عدم وجود إسرائيليين في الفندق.

وذكرت قناة ChP Dagestan على تليجرام، أن الاقتحامات في خاسافيورت بدأت بعد رؤية شخص يشبه مواطنا إسرائيليا يسير بالقرب من الفندق.

"إسرائيل قاتلة أوقفوا مجازر الاحتلال".. دول العالم تنتفض من أجل غزة

شهدت العديد من دول العالم، السبت، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي مخلفًا الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين.

وحمل المشاركون في تلك المظاهرات أعلامًا فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات "أوقفوا مجازر الاحتلال"، "إسرائيل قاتلة".

تظاهر أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على  قطاع غزة.

اقتحام قطاع غزة يهود تل أبيب داغستان

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