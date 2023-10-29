الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

جريدة الدستور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في قطاع غزة ارتفع إلى 239.

 قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تم التأكد من حصيلة المحتجزين الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ بدء موجة التصعيد الحالية.

وأوضح متحدث الجيش الإسرائيلي أن هناك 239 محتجزا موجودين لدى حماس داخل غزة.

وأشار إلى أن هناك 40 مفقودا يجرى البحث عنهم.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي إن يحيى السونار رئيس حركة حماس داخل غزة على رأس الاهداف الإسرائيلية داخل القطاع المحاصر.
 

واستدعت إسرائيل اليوم الأحد السفير الروسي لتقديم احتجاج على استقبال موسكو الأسبوع الماضي وفدا من حركة (حماس) التي أودى هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري بحياة ما لا يقل عن 1400 شخص مما أشعل فتيل الحرب على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حماس "تبعث برسالة تضفي الشرعية على الإرهاب ضد الإسرائيليين". ووصفت الاستدعاء بأنه احتجاج وليس توبيخا.

ووصفت روسيا استضافتها لحماس بأنها محاولة للحفاظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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