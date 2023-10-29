"منهج الشريعة فى مكافحة الفساد" أمسية دينية لخريجى الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بـ مطروح، أمسية دينية عقب صلاة العشاء بمسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام، تحت عنوان «منهج الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد».

_ الفساد أزمة أخلاقية

وأوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، أن الفساد أزمة أخلاقية، وخلل في القيم، وانحراف في السلوك عن القوانين والأعراف والدين، وهو ظاهرة عالمية تتطلب إرادة صادقة من الدول والحكومات والأفراد على حد السواء لتقويض الظاهرة والحد من انتشارها، وحصرها في أضيق خناق.

_ منهج الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد

أشار إلى أن منهج الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد قائم بالأساس على تقوى الله ومراقبته، وتحقيق المساواة والعدل بين المواطنين، من خلال نظام قضائي عادل يطبق سياسة عقابية رادعة، لا مكان فيها للمحسوبية، أو استغلال النفوذ، موضحًا أن القرآن الكريم حكى باستفاضة ما حل بالأمم الغابرة، عندما عتت عن أمر ربها، وخالفت تعاليمه، فانتشر فيها الفساد، الذي كان نهاية لكل حضارة، ومعول هدم لكل بناء جميل، ليحل بها عقاب ربها الشديد.

_ أهم أسباب الفساد

ولفت إلى أن كلمة (فساد) ورد ذكرها في القرآن الكريم عشرات المرات، للدلالة على خطورة هذا المرض الاجتماعي الذي حذر الإسلام من انتشاره قبل قرون عديدة مستعرضًا أهم الأسباب التي أدت إلى انتشاره، وكيفية معالجته بتقوية الإيمان ومخافة الله في السر والعلن، وأن الإسلام دين حق والقرآن الكريم، وأن السنة منهجنا في الحياة، وأهمية تقوية الروابط بين العبد وربه.

_ البعد عن نشر الفساد

وأكد ضرورة تبين الحق، والبعد عن نشر الفساد أو الإسهام فيه بأية طريقة كانت، مشيرًا إلى أن من أهم الطرق السلبية في نشره تناقل مقاطع تشكك بالشريعة، وتسهم في الفساد بشكل كبير، متمنية من الجميع تمثيل الشريعة خير تمثيل والتمسك بها.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا، وتفاعلًا كبيرًا من رواد المسجد ما أثرى موضوع النقاش، من خلال ما طرحوه من مناقشات، وأسئلة ومداخلات.