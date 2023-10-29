سامح مرقص: المنطقة العربية "ضعيفة" في تناول الثقافة الجنسية

قال د.سامح مرقص إن التغطية الثقافية والعلمية التي تتناول الثقافة الجنسية والحب والجنس في منطقتنا العربية ضعيفة للغاية.

أضاف مرقص، خلال فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتابه “كلام العلم في الحب والجنس”، والصادر عن دار مصر المحروسة بمكتبة البلد، أن من شجعه علي كتابة هذا العمل هو الدكتور خالد منتصر.

يتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من د.نبيل عبد الفتاح، د.خالد منتصر، دكتور محمد السماحي، ويدير اللقاء الإعلامي خالد منصور.

نبذة عن الكتاب

في كتابه الجديد "كلام العلم عن الحب والجنس"؛ يلتزم د. سامح مرقس فقط بالمعلومة التي وصل إليها العلم، بعد التجربة والاختبار، مؤمنًا بأن الحب والجنس من النِّعَم التي بها يسعد الإنسان، ويحصل على متعته المشروعة، والتي تقمعها بعض المجتمعات تحت مُسمَّيات دَنَسِ الجسد أمام قُدسيَّة الرُّوح أو الزُّهد في مُتَع الدنيا؛ ممَّا يؤدِّي إلى مشاكل نفسية للفرد، وكَبْتٍ مجتمعيٍّ، يتولَّد معه العنف والقهر والتمييز.يتناول الكتاب عددًا من الموضوعات؛ مثل: تاريخ عِلم الجنس، والهوية، والممارسات والأمراض الجنسية، ولكن ما يلفت الانتباه هو اهتمام الباحث برصد كيف تَعامَل القُدماءُ مع هذا الموضوع فيوجد فصلٌ عن الحب والجنس عند قدماء المصريين مع إشاراتٍ في العديد من الفصول عن الحب والجنس عند الإغريق والرومان وفي التاريخ الإسلامي، وأوروبا العصور الوسطى؛ فنجد أننا أصبحنا نمنع ما تَفهَّمه وأباحَه أجدادنا. مع فصلٍ حول كيفية تناوُل الفنِّ للحُبِّ والجنس وبشكل خاصٍّ: الفن التشكيلي عبر العصور وإشارات إلى تناول الأدباء والمفكِّرين لهما.