من السويس لفلسطين.. رسالة فدائية عاصرت "حصار 101 يوم" لسيدات غزة (فيديو)

وجهت كريمة محمد ياسين، إحدى الفدائيات اللائي عاصرن حصار الصهاينة لأهل المدينة الباسلة عام 1973 رسالة لسيدات فلسطين دعتهم خلالها بالتماسك والصبر وعدم التفريط في أرضهم.

فدائية السويس تدعم موقف الرئيس السيسي

وقالت كريمة، لـ"الدستور"، إنها تؤيد وتدعم موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية منذ بدء الاشتباكات مطلع الشهر الجاري.

لا للتهجير

وأيدت فدائية السويس موقف سيدات ورجال فلسطين الذين رفضوا التهجير رفضا قاطعا:"إحنا برضه رفضنا نسيب بلدنا السويس وكانت النتيجة أننا هزمنا العدو الصهيوني شر هزيمة وطردناه من أرضنا.

وحثّت كريمة ياسين الشعب الفلسطيني الشقيق على ضرورة الاتحاد حول هدف واحد وهو إلحاق الهزيمة بالجيش المعتدي وقالت: اقتلوهم واحرقوهم زي ما بيعملوا فيكم.

حصار ال 101 يوم

أضاف الفدائية كريمة ياسين، خلال تصريح خاص للدستور، أن السويس مرت بظروف شبيهة وتمكن أبناؤها من الصمود خلال فترة الحصار الذي وصل لـ101 يوم، برغم قطع العدو مياه الشرب والكهرباء.

وتروي لنا الفدائية كريمة محمد ياسين أنها كانت ضمن سيدات قلائل رفضن ترك السويس والتهجير للمحافظات التي كانت بعيدة عن مرمى القذف الصهيوني.

يا نعيش مع بعض يا نموت مع بعض

أضافت كريمة أنها قالت للمسئولين آنذاك: "يا إما جوزي يسافر معايا يا إما أفضل هنا معاه يا نعيش مع بعض يا نموت مع بعض".

وقضت البطلة كريمة محمد ياسين رفقة زوجها صبحي عبد المجيد، فترة ما بعد نكسة 67 حتى انتصارات 73 وحصار الـ101 يوم.

وأنجب الزوجان اللذان فضلا البقاء في بلدهما رغم غارات العدو الصهيوني المستمرة، طفلهما محمد صبحي، الذي وصل للحياة يوم 24 أكتوبر 1973، مطلقا أولى صرخاته لتعلو فوق صوت أنين آلاف المصابين بارجاء مستشفى السويس العام.