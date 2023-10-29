الإعلامية عزة مصطفى تعلق على إلغاء المهرجانات والحفلات دعمًا لمعاناة أهالى غزة

كشفت الإعلامية عزة مصطفى عن تفاصيل التريند الذي انتشر مؤخرًا بالتزامن مع العدوان على غزة، والذي يتعلق بإلغاء المهرجانات والمؤتمرات والحفلات كوسيلة للتعبير عن الغضب والحزن تجاه ما يحدث في غزة.

وأشارت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أهمية التفكير في الفائدة المحتملة لإلغاء هذه الفعاليات، فهناك جهة، تقترح أن يستمر الأحداث والحفلات، وأن يُعبر من خلالها عن التضامن مع أهل غزة من خلال رفع أعلام فلسطين وإقامة لحظات دقيقة حداد. وجهة أخرى، تقترح توجيه هذه الجهود نحو التبرع بالعائد لأهل غزة.

وأضافت: "بغض النظر عن الطريقة، يظل التساؤل حول فائدة إلغاء هذه الفعاليات قائمًا، حيث يُمكن لكل شخص أن يُعبر بطريقته الخاصة عما يجوب قلبه في هذه المرحلة الصعبة".