أستاذ علوم سياسية: أحداث غزة أعادت تشكيل أجندة المرشحين للانتخابات الرئاسية

قالت إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن الأوضاع في قطاع غزة أعادت تشكيل جدول الأولويات ليس فقط لخريطة الانتخابات الرئاسية ولكن لأجندة المرشحين للرئاسة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن جدول الأولويات وما يتعلق بالأمن القومي المصري كان قبل 7 أكتوبر يتمركز وفقًا للأولويات الاقتصادية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة ولكن الآن أصبح هناك أولوية حول ما يتعلق بالأمن القومي المصري خاصة أن الموقع الجغرافي وضع مصر بين العديد من الدول التي تعاني من أزمات.

سيتم المضي قدمًا فيما تم جدولته زمنيًا من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابعت أنه سيتم المضي قدمًا فيما تم جدولته زمنيًا من الهيئة الوطنية للانتخابات خاصة أن القاهرة تسير بمسارين إقليميين لإيجاد حل للقضية الفلسطينية ومسار داخلي وهو بناء الجمهورية الجديدة والتحركات على مستوى الشارع السياسي.