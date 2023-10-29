الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل طلبت إخلاء مستشفى القدس

جريدة الدستور

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل طلبت الإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس بشكل متواصل بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى، مما ألحق أضرارًا بالغة في أقسام المستشفى، وعرّض الأهالي والمرضى للاختناق.

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فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن إجلاء المرضى من مستشفى القدس أمر مستحيل حاليا.

ثلث المستشفيات في غزة خرج عن الخدمة

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأن ثلث المستشفيات في غزة خرج عن الخدمة.

وسبق، وقال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن هناك قصفا مدفعيا عنيفا في المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن غارات مكثفة تسقط بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في المخيم، وهي منازل ضعيفة أسطحها مكونة من الصفيح.

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وأكد خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عددًا من الأحزمة النارية العنيفة أدى لدمار واسع في تلك المناطق، وفي تل الهوى جنوب غزة في محيط مستشفى القدس المهدد بالإخلاء، لافتًا إلى أنه تم تدمير 4 أبراج بشكل كامل بفعل القصف الإسرائيلي العنيف.

وذكر أن مدير مستشفى القدس تلقى اتصالا يطالبه بإخلاء المستشفى، بينما يوجد داخل المستشفى 15 ألف نازح يحتمون داخل المستشفى من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 23 يوما.

ولفت جبر إلى أن المركز الثقافي الأرثوذكسي ومدرسة الروم بجوار المركز، في تل الهوى، وهي لأبناء المسيحيين، تلقوا تهديدا بضرورة الإخلاء، وأكثر من ألف و500 شخص يحتمون في المركز.

وختم بأن شدة الغارات في محيط مستشفى القدس تنذر بأن الاحتلال ينوي ارتكاب مجزرة، وليلة عنيفة باتجاه الفلسطينيين.

الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل مستشفى القدس قطاع غزة منظمة الصحة العالمية

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