الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث فلسطيني لـ"الدستور": الأوضاع بغزة تزداد سوءًا في ظل سياسة الإبادة الممنهجة

د.ماهر صافي
د.ماهر صافي

قال د.ماهر صافي، الباحث والكاتب الفلسطيني، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا في ظل سياسة الإبادة الممنهجة من قبل المحتل الاسرائيلي إذ ارتفع عدد الشهداء لـ 8 آلاف شهيد وما يزيد عن ٢٠ ألف جريح، إضافة إلي أن هناك شهداء تحت الأنقاض يزيد عددهم عن 3 آلاف شهيد.

أضاف صافي، لـ"الدستور"، أن الحكومات الداعمة للمحتل تكتشف يوما بعد يوم بأن إسرائيل تحاول إبادة كل غزة من أجل الترحيل وتنفيذ المخططات التي تدعو إلي التهجير القسري إلى مصر، وهذا لن يحدث لأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضة، وما يؤكد ذلك الدم الذي يسقط من أجل الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

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وأكد أن ما يحدث الآن في غزة هو للضغط ع السكان من أجل ترك منازلهم والتوجه نوحه سيناء، كما تريد إسرائيل والولايات المتحدة التي تدعم المحتل عسكريا واقتصاديا وبشريا من أجل القضاء علي المقاومة الفلسطينية والقضاء علي المشروع الفلسطيني لتنفيذ بنود صفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أعلنها عام 2017. 

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صافي: ما يحدث في غزة الان مجزرة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني

وشدد صافي على أن ما يحدث في غزة الآن هو مجزرة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وحول المظاهرات التي شهدتها العديد من دول العالم والعواصم الأوروبية، قال صافي ما يحدث من تظاهر بأعداد ضخمة في كل دول العالم هو الذي أدى إلى تغيير في مواقف بعض الزعماء في الدول الغربية والتي أيقنت مؤخرًا بأن إسرائيل تقتل الأطفال والنساء والشيوخ بقصد إبادة غزة وتدميرها بشكل كامل وهذا ما نشاهده يوميا عبر الشاشات.

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