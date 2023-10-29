"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية عنيفة وغارات مكثفة تنذر بارتكاب مجزرة

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن هناك قصفًا مدفعيًا عنيفًا في المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن غارات مكثفة تسقط بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في المخيم، وهي منازل ضعيفة أسطحها مكونة من الصفيح.

وأكد خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عددًا من الأحزمة النارية العنيفة أدى لدمار واسع في تلك المناطق، وفي تل الهوى جنوب غزة في محيط مستشفى القدس المهدد بالإخلاء، لافتًا إلى أنه تم تدمير 4 أبراج بشكل كامل بفعل القصف الإسرائيلي العنيف.

الاحتلال يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي ومدرسة الروم

وذكر أن مدير مستشفى القدس تلقى اتصالًا يطالبه بإخلاء المستشفى، بينما يوجد داخل المستشفى من 15 ألف نازح يحتمون داخل المستشفى من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 23 يومًا.

ولفت جبر إلى أن المركز الثقافي الأرثوذكسي ومدرسة الروم بجوار المركز، في تل الهوى، وهي لأبناء المسيحيين، تلقوا تهديدًا بضرورة الإخلاء، وأكثر من ألف و500 شخص يحتمون في المركز.

وختم بأن شدة الغارات في محيط مستشفى القدس تنذر بأن الاحتلال ينوي ارتكاب مجزرة، وليلة عنيفة باتجاه الفلسطينيين.