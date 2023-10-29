"القاهرة الإخبارية": انفراجة خلال الساعات المقبلة فى دخول عدد أكبر من المساعدات لغزة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تنسيقات تجرى بين الجانبين المصري والفلسطيني لضخ مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه خلال الساعات المقبلة ستحدث انفراجة أكبر في عدد دخول الشاحنات، ويجرى تجهيز أكبر عدد شاحنات تحمل مساعدات طبية أو غذائية أو إغاثية، لافتًا إلى وصول عشرات الحالات تباعًا من مدينتي العريش والشيخ زويد.

ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقود ملحمة كبيرة من خلال ضخ المزيد من المساعدات.