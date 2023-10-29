الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بودكاست وزيادة أرباح النشر.. أبرز فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الناشرين بالشارقة

مؤتمر الناشرين
مؤتمر الناشرين

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر الناشرين في الشارقة، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر؛ وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ42 لـ"معرض الشارقة الدولي للكتاب" التي تقام في "مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "نتحدث كتبًا"، وسط تجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول.

شهدت فعاليات المؤتمر في يومه الأول حضور مجموعة من أهم المؤثرين في صناعة النشر في العالم والوطن العربي، وذلك لمناقشة أهم التطلعات في مستقبل الصناعة وما يواجهها من تحديات.

رئيس جمعية الناشرين الكوريين ضيف الشرف يلقي كلمته

وشارك ضيف الشرف يون تشول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، رؤاه الغنية والمليئة بالخبرة حول صناعة النشر، وشهدت الجلسة الحوارية بين نوريا كابوتي وبورتر أندرسون، ورؤاهم حول أهمية التنوع وتمكين المؤلفين وتوفير كافة السبل للانتشار بين الملايين إلى جانب لمحة سريعة حول صناعة النشر الإسبانية، كما شارك إيان تشابمان رحلته الملهمة في حواره مع جو هنري، حيث بدأ تلك الرحلة من اهتمامه وحبه للكتب والكُتّاب لينطلق بعدها في مشواره المهني المتميز في صناعة النشر.

في الوقت نفسه، شارك بورتر أندرسون ضمن فعاليات الجلسات الحوارية كيفية جذب اهتمام جمهور اليوم للقراءة في هذا العالم الرقمي السريع، ولماذا تظل الكتب هي الوسيلة الأفضل لسرد القصص والتواصل الفعال، وكيف "أصبح للذكاء الاصطناعي دورًا هامًا وفعالًا في صناعة النشر بالعالم" هكذا ترى نوريا كابوتي تأثير الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة، حيث تعتقد أنه يعيد تشكيل طريقة عمل الناشرين.⠀

كيف يمكن أن يؤثر "البودكاست" في زيادة ارباح قطاع النشر؟ 

وشهدت الجلسات الحوارية، اليوم، مناقشة موضوع كيف يمكن أن يؤثر “البودكاست” والسرد القصصي في زيادة أرباح قطاع النشر؟، وذلك في “برنامج التدريب المهني للناشرين العرب والأفارقة” الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع مركز النشر في كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك، بمشاركة وحضور أكثر من 140 ناشر ومتخصص في القطاع.

مؤتمر الناشرين الشارقة نتحدث كتب ا خبراء صناعة النشر العالمية الوكلاء الأدبيين

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