طبيب نفسى يوضح خطورة مشاهدة أحداث فلسطين على الأطفال

كشف الدكتور جمال فرويزا، الطبيب النفسي، الأثار النفسية التى تقع على الأطفال بسبب مشاهدة أحداث غزة، وقال إنه من الممكن أن يتأثر الأطفال بمشاهدة الأحداث التي تحدث في غزة وفلسطين الآن، مؤكدًا أن التأثر عليهم سوف يكون أكتئاب تفاعلي، حيث أن الأطفال عندما تنظر إلى هذا سوف تتأثر وتُصاب بالقلق، ومنهم من يكون لديه أضطرابات في النوم أو الأكل، وسوف ينسي كل ذلك فور الإندماج في الدراسة وتزول أعراض الاكتئاب.

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وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "الدستور": "الأطفال من الممكن أن يصابوا بالوسواس مثلًا يقوم بغسل إيديه كثيرًا أو أعراض جسمانية يشتكى منها"، مؤكدًا أنه قلق من ذلك، لذلك نحاول أن نبعد عنهم هذه المشاكل أو مشاهدة هذه المشاهد الفترات المقبلة.

من جانبه طالب الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، جميع الجهات والمنطمات الدولية بالعمل فورًا على وقف الانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية للمستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والنازحيين.

وقال خلال مؤتمر صحفي له اليوم نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال يزيد من تهديداته باستهداف وقصف المستشفيات، بمن فيها بنحو 100 ألف من الكوادر الطبية وكذلك الجرحي والمرضي والنازحون داخلها، ويضعهم جميعًا في دائرة الاستهداف دون تدخل دولي.

وحذر الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية والبيئية.

وقال خلال مؤتمر صحفي له اليوم نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الآلاف من النازحين وتزايدهم في المستشفيات يضغط المنظومة الصحية وينذر بكارثة صحية وخيمة على الجرحى والمرضى ضعيفي المناعة، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية وطواقم الصحة العامة رصدت أمراضًا جلدية ومعدية والإنفلونزا والجدري المائي والإسهال.