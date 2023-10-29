الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى الرئاسية تدعو لمواصلة دعم الصناعة المصرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: "إننا نرى صناعاتنا المحلية تنمو بخطوات واثقة وتلبي احتياجاتنا المحلية والعالمية من الصناعات الثقيلة إلى الصناعات الخفيفة والتكنولوجيا، ما يجعلنا ننتج بفخر ونبني اقتصادًا متنوعًا وقويًا".

وأكدت الحملة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه من خلال تعزيز الصناعة المحلية، نشجع على خلق فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتابعت الحملة الرئاسية: "نحن ندرك أن الصناعة ليست مجرد إنتاج سلع وخدمات، بل هي أيضًا مشروع وطني يعزز الاستقلالية والتنمية الشاملة".

وأضافت حملة السيسي الانتخابية: "دعونا نستمر في دعم الصناعة المصرية وتشجيع الابتكار والاستثمار، وذلك بتعزيز روح المبادرة والتعاون بين القطاع العام والخاص، إنها مسئوليتنا جميعًا أن نعزز الصناعة ونحقق النجاح الذي نطمح إليه".

كذلك نشرت الحملة فيلمًا تسجيليًا يوضح مجهودات الدولة المصرية في دعم الصناعة على كل المستويات خلال السنوات الأخيرة.

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