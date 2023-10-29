الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بالنصب على المواطنين بعابدين

محكمة
محكمة

أجّلت محكمة جنح عابدين، الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية، لجلسة 5 نوفمبر.

وأكدت التحقيقات قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

محكمة جنح عابدين النصب سرقة المواطنين العملات المحلية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية في عابدين لـ7 نوفمبر

بدء محاكمة عامل سرق 3 ملايين جنيه من شركة في عابدين

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

صن داونز يحسم قمة الأهلى فى ذهاب نصف نهائى الدورى الإفريقى

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

كيف ساهمت "الخطوط الحمراء" للرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى؟

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر بولاق الدكرور

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على نوتنجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

سامح شكرى للمبعوث الأمريكى: نحذر من تداعيات العملية البرية الإسرائيلية لغزة

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة