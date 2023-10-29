برلمانيون وقيادات حزبية: مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس.. والرئيس السيسى قائد من طراز فريد

أشاد برلمانيون وقيادات حزبية بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مثمنين تأكيدات الرئيس أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس.

عبدالفضيل: عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونًا يثمنون تأكيدات الرئيس أن مصر دولة قوية

من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إننا عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونا؛ نثمن تأكيدات الرئيس السيسي أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس؛ بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وأنها حريصة على استقرار المنطقة، وأن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، وأن حادثتي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة.

وأشار عبدالفضيل إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أنه حذر مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة بأكلمها، وحماية المدنيين.

عطوة: الجيش المصرى قوى وقادر على حماية البلاد

فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الكلمة حملت العديد من الرسائل الهامة والتي كان أبرزها أن الجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري، وأن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، بجانب توضيح الرئيس السيسي مخاطر الحرب الإقليمية، من خلال توضيحه أننا حذرنا مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة، في ظل تفاقم التصعيد الذي يشهده قطاع غزة، بجانب ترحيب الرئيس السيسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكملت عطوة، أن كلمة الرئيس لا تخلو من طمأنة الشعب على بلادهم بقوله «مصر دولة قوية جدًا لا تمس وعلى الكل احترام سيادتها ومكانتها» اطمئنوا على بلادكم واستمروا في العمل والبناء، لا سيما أن مصر لم تكن يومًا متآمرة ولا انتهازية ولم تكن غايتها سوي استقرار الدنيا كلها والاهتمام بالبناء والاعمار والاهتمام ببناء الشخصية المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تشديدات القيادة السياسية الدائمة على حماية الأمن القومي للبلاد، هي رسائل يجب أن تعيها دول المنطقة جيدًا وعلى رأسها من يسعى لجر المنطقة للصراع المسلح.

عبدالعزيز: مصر محفوظة بعناية الله وأبنائها وجيشها الباسل

وأشاد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدًا أنها حملت رسائل طمأنة للمصريين وتأكيد أن مصر دولة ذات سيادة لا تُمس، وذلك بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم.

ودعا عبدالعزيز الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وجيشنا العظيم، وعدم تصدير القلق لأن مصر محفوظة بعناية الله وأبنائها وجيشها الباسل.

البدرى: استهدفت عددًا من الرسائل الهامة التى تهم الشعب المصرى

وأكد النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي دائما ما يحرص على طمأنة الشعب المصري، والتأكيد أن أمن مصر لا يمس، مشددًا على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في دعم الأشقاء في فلسطين عن طريق التحرك على كافة المستويات وإرسال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.

وقال البدري، كلمة الرئيس السيسي استهدفت عدد من الرسائل المهمة التي تهم الشعب المصري في ظل التطورات الصعبة التي تمر بها المنطقة على إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.

الكاتب: الرئيس السيسى يدرك أهداف المخططات الخبيثة لانسياق الدولة المصرية إلى دائرة الصراع فى غزة

ومن جهتها قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي، وذلك لأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية خط أحمر ولا يمكن المساس بهما، فضلًا عن أن تصاعد الأحداث في غزة أمر في غاية الخطورة.

وأشارت الكاتب إلى أن الرئيس السيسي يدرك أهداف المخططات الخبيثة لانسياق الدولة المصرية إلى دائرة الصراع في غزة".

رشا إسحق: الأمن المصرى خط أحمر

وأكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس جاءت مطمئنة لجموع المصريين، وتأكيدًا أن السيادة المصرية لا تمس، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

العطيفى: الرئيس السيسى قائد من طراز فريد

وفى ذات السياق أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت محملة برسائل واضحة بأن جيش مصر لن يتوانى عن حماية حدود الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما عهدناه من القيادة السياسية يؤكد أن الرئيس السيسي قائد من طراز فريد.

وأوضح أن تشديدات القيادة السياسية الدائمة على حماية الأمن القومي للبلاد، هى رسائل يجب أن يعيها دول المنطقة جيدًا وعلى رأسها من يسعى لجر المنطقة للصراع المسلح.

مديح: كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصرى

فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل الهامة، والتي كان أبرزها أن الجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري

وأضافت مديح أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة كعادته، حيث أكدت أنه حذر من قبل من فكرة اتساع نطاق الصراع والحرب الحالية في غزة، وأن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، موضحة أن كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصري.

رزق: مصر دولة قوية جدًا لا تمس

وقال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي شملت رسائل حاسمة للمجتمع الدولى على رأسها أن الأمن القومى المصرى لا يمس، بعدما أشار في كلمته إلى أن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، وتحذيره المستمر من اتساع رقعة الصراع بسبب الأحداث في غزة، لأن اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة، وهو ما لا تريده الدولة المصرية التي دائما تسعى إلى الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار رزق إلى أن الدولة المصرية دولة ذات سيادة وهذا ما يشدد عليه الرئيس السيسي دائما، ولا بد من احترام سيادتها ومكانتها لأن مصر دولة قوية جدا لا تمس.

فرحات: الدولة المصرية قوية لا تعتدى على أحد

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إن الدولة المصرية قوية لا تعتدي على أحد، ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها، ولا توجد دولة في العالم قادرة على فرض شيء على مصر أو أن تمارس الضغوط عليها، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على استقرار المنطقة، وتبذل جهدًا كبيرًا من أجل تحقيقه وحماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار فرحات إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حملت رسائل قوية وواضحة دلت على قوة الدولة المصرية، وكشفت عن أن استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حالة عدم تضافر جهود كل الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد نائب رئيس حزب "المؤتمر" على أن مصر دولة قوية ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها، وتلعب دورًا إيجابيًا في إطار استقرار المنطقة، وتبذل جهدًا كبيرًا جدًا من أجل ذلك، من خلال تبّني سياسات خارجية مستقلة وغير انتهازية، والحفاظ على مبادئ سيادتها واستقلالها الوطني، كما أنها تلتزم بمبادئ القانون الدولي، وتؤمن بأهمية حفظ استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.