الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير لـ"النقد الدولى": توقعات بارتفاع معدل النمو فى إفريقيا إلى 3.8% خلال 2024

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل النمو في القارة الإفريقية إلى 3.8% في 2024، مدعومًا في ذلك جزئيًا بتيسير محدود للأوضاع المالية العالمية، وانعكاسًا لعودة الطلب إلى وضعه الطبيعي في أنحاء القارة، وعلى النقيض من 2023، يتوقع أن تثمر زيادة الاستثمار والاستهلاك في القطاع الخاص ارتفاعًا في النمو عام 2024 في حوالي ثلاثة أرباع اقتصادات المنطقة.

 

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن القارة الإفريقية تضم مجموعة من البلدان المتنوعة بشكل كبير، ففي إفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال، تشمل البلدان غير كثيفة الموارد بعض الاقتصادات الأكثر تنوعًا وديناميكية في القارة "مثل كينيا ورواندا والسنغال"، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط نموها 9.5% في عام 2024. 

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ارتفاع معدل النمو في شمال إفريقيا إلى 3.5% العام المقبل

وفي شمال إفريقيا من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو نسبيًا في البلدان غير كثيفة الموارد العام المقبل، لينخفض من 3.7% هذا العام إلى 3.5% في عام 2024. وعلى نطاق أوسع، فإن ارتفاع معدل النمو في شمال إفريقيا إلى 3.5% العام المقبل، سواء كانت البلدان كثيفة الموارد أم لا يعكس التطورات المتفردة في المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحرب في السودان. 

وبينما يرتفع معدل النمو فإن التضخم آخذ في الانخفاض، فبعد أن شهد حالة من الاستقرار مع اقتراب نهاية عام 2022، بلغ متوسط التضخم السنوي في القارة الإفريقية ذروته في ديسمبر 2022 مسجلًا 10% قبل أن ينخفض إلى 7.25% في يوليو، غير أن بلدان القارة ظلت تشهد حالة من التنوع بشكل كبير، فلا يزال حوالي ثلث البلدان يعاني من تضخم ثنائي الرقم.

أما الاختلالات المالية فهي آخذة في التقلص ببطء في ظل محدودية حيز السياسة بشكل عام. ففي عام 2022، سجل متوسط العجز (باستثناء المنح) ارتفاعًا حادًا إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يعود إلى التأثير السلبي للجائحة على الإيرادات والحاجة إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في القارة. 

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