الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس إدارة خريجى الأزهر: نتطلع لبناء جيل جديد مؤهل من الشباب

محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة تعمل على الارتقاء بكل الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف، حتى يكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل على أرض الواقع بأقدام صلبة ومهارات وخبرات كبيرة، لأن عالم اليوم لا ينظر إلا للقوي والأصلح.

جاء ذلك خلال تفقده للدورة التدريبية لمشروع «سفراء الأزهر» التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز مصر وكلية الزراعة للبنين والبنات بالقاهرة، تحت عنوان "إدارة المشاريع"، بحضور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر.

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وأضاف المحرصاوي أن الإنسان الناجح هو من يحاول أن يطور نفسه ويستفيد من كل دقيقة في زيادة مهاراته وخبراته، وأن منظمة خريجي الأزهر تعمل على تقديم دورات تدريبية في كل المجالات، من خلال مشروع «سفراء الأزهر» بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمعتمدة ومنها مؤسسة «إنجاز مصر».

من جانبه، أكد عميد كلية الزراعة على أهمية انعقاد مثل هذه الدورات في إعداد الطالب للمنافسة في سوق العمل، وتنمية مهاراته البشرية، وأن كلية زراعة بنين وبنات سوف تعمل على التنسيق المستمر مع المنظمة لزيادة مهارات الطلاب وإعدادهم الإعداد الجيد لسوق العمل.

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فيما تناول عمرو الشرابي، المدرب المعتمد بمؤسسة إنجاز مصر، خلال محاضرته، النقاط الرئيسية في إدارة المشاريع، وقد حددها في عدة نقاط: أهمية المشروع، وكيفية التخطيط له عن طريق إنشاء جدول زمني للمشروع، وإدارة الموقف، والموارد، ووضع الخطط، وكيفية إدارة المخاطر وحلها، وضبط الجودة وعمليات التنفيذ والمراقبة.

كان قد أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن إنشاء قسم خاص باللغة العبرية، في إطار سعي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لمواكبة المستجدات الدائرة على الساحة الإقليمية والدولية، والوقائع المتلاحقة، والأحداث الدائرة، وتقديم الوعي الديني والتاريخي الصحيح حول القضية الفلسطينية، ودعمًا لإخواننا المرابطين في أرض فلسطين، باستخدام وسائل وأدوات المركز التكنولوجية والمعرفية المتعددة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ القضية الفلسطينية، والتي تشهد تحديات عالمية كثيرة، لا سيما ما تروجه الآلة الإعلامية العالمية من أكاذيب صهيونية ضد القضية الفلسطينية العادلة.

وسيكون من أهداف القسم ترسيخ إيمان أبناء مجتمعاتنا بالدفاع عن مقدساتنا، وأحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومواجهة المحتل الغاصب بكل ما أوتي من قوة، وكشف الزّيف الذي تتعامل به الآلة الإعلامية العالمية إزاء الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني من ازدواجية في المعايير وتلفيق وتدليس في نقل صورته وصوته.

لدكتور محمد المحرصاوي رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف الأزهر الشريف مشروع سفراء الأزهر العالمية لخريجي الأزهر مؤسسة إنجاز مصر

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