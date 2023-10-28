"البحوث الإسلامية" يوجّه قافلة توعوية للواحات البحرية لدعم مبادرة "حديث البقاء والصمود"

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية لوعاظ الأزهر إلى الواحات البحرية لتنفيذ برنامج توعوي على مدار أسبوع كامل يتواجد فيه الوعاظ في جميع المناطق بها ويلتقون فئات جماهيرية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف جهود التوعية المباشرة في المناطق النائية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن برنامج القافلة يسعى لتوجيه مجموعة من الرسائل المباشرة والمركزة حول كثير من القضايا الحالية وعلى رأسها القضية الفلسطينية من خلال دعم مبادرة «حديث البقاء والصمود»، حتى يعلم الجميع هذه الحقوق التاريخية ويدركوا دورهم المباشر في دعم القضية والوقوف بجانب إخوانهم المستضعفين في فلسطين، كما أن برنامج القافلة يشتمل على مجموعة من الأنشطة لضبط المفاهيم الفكرية وتوعية الناس بالمخاطر المجتمعية التي تنتج عن كل فهم مغلوط.

فيما أوضح الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، أن القافلة تضم مجموعة من وعاظ الأزهر الشريف يقومون على أداء رسالتهم الدعوية والمجتمعية من خلال التواصل مع الجمهور على اختلاف فئاته العمرية والثقافية والتعليمية، حيث يُنفّذ برنامج القافلة في: المدارس والمعاهد ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وغيرها من أماكن التجمعات المختلفة.