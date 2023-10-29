الحكم فى إعدام متهمين قتلا مواطنا وأشعلا النيران بجسده بالأقصر 3 نوفمبر

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى بإحالة متهمين لفضيلة مفتى الديار المصرية، للبت في إعدامهما لقتلهما مواطنا وإشعال النيران في جسده، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق؛ بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتى تفيد بقيام الشقيقين "حمدى.م"، 41 سنة، وطه.م"، 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا"، 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش على رأسه، ثم إضرما النيران فيه، وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.