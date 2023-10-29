تنظيم ندوات لطلاب الأزهر في أسيوط لتنمية الوعي السياحي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية تنمية الوعي السياحي والأثري لدى الشباب والطلاب بكافة الطرق الممكنة، لتعريفهم ما تملكه المحافظة من أماكن ومقومات سياحية الذي يمثل مختلف الحضارات والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة.

وشدد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم وإزالة العقبات التي قد تواجه تنظيم ندوات ورحلات للقطاعات والهيئات المختلفة، لتنمية السلوك الفردي لدى الطلاب والنشء وإرساء قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والفخر بتاريخهم وبلادهم منذ الصغر.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على إقامة الندوات وتنظيم الرحلات بمختلف المدارس وجامعتي أسيوط والأزهر لتوضيح الأهمية الاقتصادية للسياحة سواء الداخلية أو الخارجية والتعريف بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة وتاريخها.



تنشيط السياحة تطلق حملة للتوعية السياحية بموقع أثري فريد ومتميز بمعهد فؤاد الأول



وفي هذا الإطار نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة بقيادة عثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة وبالتنسيق مع المنطقة المركزية الأزهرية بقيادة الدكتور علي عبدالحافظ مدير المنطقة ندوة تثقيفية سياحية لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية للتوعية السياحية والأثرية بموقع أثري فريد ومتميز بمعهد فؤاد الأول وبالتحديد بقاعة السينما لتعطي رسالة للعالم بأن الأزهر متطور في كل العصور وذلك لزيادة الوعي السياحي لدى الطلاب والشباب وخاصة مسار رحلة العائلة المقدسة حيث تم مناقشة أنواع السياحة الموجودة بأسيوط وخاصة السياحة الدينية والتاريخية.



وقد حضر الندوة لفيف من قيادات الأزهر الشريف من بينها الشيخ شعبان مرعي مدير عام معهد فؤاد بأسيوط، والشيخ مختار مصطفى الخطيب مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، والشيخة سحر مدير معهد فتيات حسين رشدي.

وأكد محافظ أسيوط الي استمرار فعليات العمل بمجال توعية الطلاب بمختلف الاعمار بالتنشيط السياحي والمناطق الاثرية بنطاق المحافظة وذلك لرفع الوعي السياحي والاثري.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة