انطلاق لقاء أخوي بين كهنة إيبارشيتي أبوقرقاص وأسيوط

التقى كهنة إيبارشيتي أبوقرقاص وملوي وديرمواس، وأسيوط للأقباط الكاثوليك، في إطار الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشية أبوقرقاص، بأسيوط، جاء ذلك بدعوة من الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، لتبادل الخبرات، والشركة.

الأبوّة الكهنوتية وعيشها من خلال الخدمة والتضحية

شمل اللقاء إرشاد روحي للأب صموئيل فايز بعنوان "الأبوّة الكهنوتية وعيشها من خلال الخدمة والتضحية وزرع روح الفرح والرجاء في قلوب الجميع"، كما دار حوار أخوي حول "أهمية تفعيل حياة الشركة الكهنوتية".

واختتم اللقاء بصلاة القداس الإلهي، لأجل جميع كهنة الايبارشيتين، ليبارك الرب خدمتهم، وتكون دائمًا مثمرة.

كما ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية، وذلك بدار أم المحبة للضيافة، بأسيوط.

قاد محاضرات الرياضة الروحية نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، تحت شعار "إعادة تجديد هوية الكاهن" (الحقيقية وهوية الكنيسة).

أهمية الرياضات الروحية

وأكد الأنبا مرقس أهمية الرياضات الروحية، في العودة للهوية الحقيقية لحياتنا الكهنوتية، متحدثًا عن ثلاث كلمات لقداسة البابا فرنسيس: الصلاة، والرعاية، والشركة.

في سياق متصل شارك مساء أمس، نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في أمسية الصوم والصلاة والتوبة، من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم، التي نظمتها كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

جاء ذلك تزامنًا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتخصيص السابع والعشرين من الشهر الجاري، للصوم والصلاة والتوبة، من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم.

شارك في تنظيم اليوم جميع الأنشطة الرعوية بالكنيسة، بحضور الأب يوسف رمزي، والأب جيوفاني قاصد، راعيي الكاتدرائية، حيث تضمنت الأمسية عددًا من الفقرات الروحية المتنوعة، وقام الأب المطران بإعطاء البركة الرسولية للحاضرين، بشعاع القربان الأقدس.