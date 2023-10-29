الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى فلسطينى: عدد الشهداء تحت الأنقاض كبير جدًا ويفوق كل التقديرات

غزة
غزة

قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبدالمهدي مطاوع، إن القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة استهدف العديد من المناطق، متابعًا: "الاحتلال ارتكب مجازر بحق العديد من عائلات غزة".

وأضاف مطاوع، في مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية لقناة "DMC"، أنه بعد قطع الاتصالات لمدة 36 ساعة قطاع غزة كان يعاني بسبب عدم توافر المعلومات عن القصف والشهداء، وتأثر المستشفيات وسيارات الإسعاف.

حجم الجريمة الإسرائيلية في قطاع غزة أكبر بكثير مما نتخيله

وأكد أن: حجم الجريمة الإسرائيلية التي تتم في قطاع غزة أكبر بكثير مما قد نتخيله، وأن عدد الشهداء الموجودين فعليًا تحت الأنقاض كبير جدًا ويفوق التقديرات من الجهات المختصة.

وتابع: "الغزو البري ليس كما يعتقد الكثير من الناس، وهو لا يتم بشكل مندفع لكن بشكل مختلف، حيث يتم استخدام ذخائر غير مسبوقة، والتقدم في نقاط ببناء جسور لمرحلة مقبلة، لكن التوسع الكبير لم يحدث حتى الآن".

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