"أطباء بلا حدود" تحذر من تفاقم الأوضاع مع نفاد المخزون الاستراتيجى فى غزة

حذرت علا الجعبري، ممثلة منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة مع قرب انتهاء المخزون الاستراتيجي الإغاثي والطبي في كافة مستشفيات القطاع.

عودة الاتصال

وقالت الجعبري ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الأحد) من مدينة الخليل ـ "تمكنا من إعادة الاتصال مرة أخرى مع طواقمنا وموظفينا في غزة عقب فقد الاتصال معهم في الساعات الماضية، ما أثار قلقنا ومخاوفنا بشكل كبير على مصيرهم وأوضاع المدنيين في القطاع"..واصفة الأوضاع الإنسانية الراهنة في غزة بـ "الكارثية".

وأشارت إلى إجراء بعض العمليات الجراحية في قطاع غزة بدون تخدير عام للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية..مضيفة في الوقت نفسه أن عمليات الاعتداء على أطفال ونساء غزة أمر مؤلم للغاية، وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.

وأكدت المسئولة الدولية سوء الحالة النفسية والجسدية التي يمر بها حاليًا الأطباء في القطاع نتيجة فقدهم بعض أسرهم أو زيادة درجة انهماكهم في العمل لمعالجة المرضى والمصابين في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.. محذرة من انتشار الأوبئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونقص وتلوث المياه ونفاد الوقود مع صعوبة انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض في غزة.

قال الدكتور أحمد فوزي، نقيب أطباء سوهاج، إن أطباء مصر يقفون على خط النار بجانب الشعب الفلسطيني منتظرين أمام معبر رفح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ضحايا ومصابي الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الغاشمة الذي قام بها جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فوزي أن نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج تدين الأحداث التي حدثت في غزة، مشيرًا إلى أن سياسة العقاب الجماعي والتجويع والترهيب هي ضد المعاهدات الدولية وخرق تام لاتفاقيات حقوق الإنسان.