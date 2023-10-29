الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات الصناعة فى مصر (فيديو)

إنجازات الصناعة
إنجازات الصناعة في مصر

شهد قطاع الصناعة بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ارتفاعًا في مؤشرات الصناعة المصرية، بمعدلات نمو وصلت إلى 100%، وحملت الدولة على عاتقها دعم الصناعة المصرية، وحاولت بكل الطرق والقرارات والإجراءات، وضع مصر صناعيًا في مرتبة أفضل.

 وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهم مؤشرات الصناعة بالأرقام والسنوات:

إنجازات الصناعة فى مصر

 

_إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة. 

_إجمالي الوحدات الصناعية بالمجمعات بلغ 5046 وحدة. 

_إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي علي مساحة 506 أفدنة. 

_الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية. 

_منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023. 

_منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023. 

 

 

قطاع الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة المصرية مصر الوحدات الصناعية انجازات الصناعة

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