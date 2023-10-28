الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل المعرض الدولى السنوى للصناعة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل المعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، المقام في مركز المنارة للمؤتمرات.

ووصل الرئيس السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وكذلك افتتح الرئيس السيسي، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في دمياط المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن موقع المدرسة ودورها والتطوير الشامل الذي تم في المدرسة وكيفية دعم صناعة السفن، حيث تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من الورش والفصول وتجهيز 3 ورش جديدة لإعداد وتأهيل الطلاب بشكل كامل.