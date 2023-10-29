مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني

وصل إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأحد، طائرتا مساعدات عبر الجسر الجوي، مقدمتان من دولتي تركيا والكويت، لدعم المتضررين من العدوان الإسرائيلي علي غزة.

وحملت الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الكويتي على متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية.

وكانت عمليات الإغاثة الكويتية عبر الجسر الجوي لمساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة قد انطلقت يوم الاثنين الماضي محملة بـ 150 طنا حتى الآن من المواد الغذائية والدوائية ومعدات طبية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.

57 طائرة وصلت مطار العريش منذ بداية الأزمة

ويجدر الإشارة أنه يصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء من 12 أكتوبر حتي الآن إلى 57 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية إلى مطار العريش الدولي محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية.

الهلال الأحمر يتولي عملية نقل المساعدات

يذكر أن الهلال الأحمر المصري يقوم بنقل المعونات والمساعدات من مطار العريش، لترتيبها بأولوية الدخول والاحتياجات، بحسب التنسيق اليوم مع المحافظة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية.