الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن توضح فى 5 خطوات كيفية الحماية من الأمراض المُعدية بالشتاء

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك»، التي تستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، أي كل الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

وهناك خمس خطوات، يجب اتباعها لحماية الأسر أنفسها من الأمراض المعدية، نستعرضها خلال السطور القادمة، وهي:

1- احمي نفسك وأسرتك من الأمراض المُعدية بالنظافة الشخصية، والسلوك الصحي السليم.

2- استخدام وشرب المياه النقية، يقي الأسرة من الأمراض المعدية.

3- التخلص الآمن من الفضلات ومياه الصرف الصحي يساعد على الحد من الأمراض.

4- نظافة الأطعمة والمشروبات وحفظها بطريقة سليمة يحميها من الأمراض.

5- الاهتمام بنظافة المنزل والمنطقة المحيطة به.

وتنطلق  الحملة في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، وهي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

وينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع، ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي.

هذا إلى جانب، الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وتشهد الحملة تنظيم عدد من الندوات والتجمعات على مستوى المراكز والقرى، ومسرحيات تفاعلية في الساحات المفتوحة أو بالجمعيات الأهلية، كما سيتم توزيع النشرات التوعوية بالوحدات الاجتماعية أو من خلال تنفيذ زيارات المشروطية الصحية لأسر برنامج تكافل، وتوزيع النشرات التوعوية لكل الخدمات التابعة للوزارة مثل مراكز التأهيل ومراكز الطفل العامل ومراكز المرأة العاملة ودور رعاية المسنين.

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وزارة التضامن التضامن الاجتماعي النظافة صحة وسلامة تكافل وكرامة أمراض الشتاء الرائدات الاجتماعيات

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