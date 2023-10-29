الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط منشآت طبية بدون ترخيص ومخالفات دوائية خلال حملات تفتيشية بالشرقية

حملات تفتيشية بالشرقية
حملات تفتيشية بالشرقية

نفَّذت إدارة العلاج الحر بـ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات "الزقازيق، وديرب نجم، ومشتول السوق"، وبالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، 3 حملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق، والتي أسفرت جهودها عن ضبط ٢ منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية بها وبمنشآت أخرى.

جاءت الحملة الأولى والمشكلة بلجنة من إدارة صحة البيئة بالمحافظة، وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والسلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية بالشرقية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالشرقية، بالمرور على منشأة طبية غير مرخصة بمدينة الزقازيق، وتم ضبط عدد من الأدوية المهربة والمستوردة بدون فواتير، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، هذا بالإضافة إلى ممارسة تخصصات طبية دون الحصول على مؤهلات علمية معتمدة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالمخالفات برقم ١٤٤٢٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق وتم تشميع المنشأة بمعرفة اللجنة بناءً على قرار غلق سبق صدوره من إدارة العلاج الحر بصحة الشرقية.

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية 

كما قامت الحملة الثانية والمشكلة من إدارة العلاج الحر وفرع هيئة الدواء بالشرقية، بالمرور على عيادة للأمراض النفسية والعصبية بمركز ديرب نجم تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط عدد من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وعليه تم تحرير محضر بالمخالفات المضبوطة، برقم ٢٠٥٧٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح ديرب نجم.

كما ضبطت الحملة الثالثة المكونة من مفتشي العلاج الحر مركز علاج طبيعي مرخص بمركز مشتول السوق، به كمية من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وكذلك ممارسة مهنة الطب البشري بوجود روشتات بها وصفات علاجية وأنظمة غذائية، وعليه تم تحريز الأدوية والروشتات، وتحرير محضر بالمخالفات برقم ٩٠٩٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح مشتول السوق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لجميع مفتشي الحملة بالمديرية والمشاركين بها من مختلف الجهات المختصة، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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