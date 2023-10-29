الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوض العشائر الفلسطينية يدعو العالم إلى التحرك ضد عدوان الاحتلال الهمجى

العدوان الإسرائيلى
العدوان الإسرائيلى

قالت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفذ في قطاع غزة محرقة لا مثيل لها في تاريخ البشرية باستهدافها المستشفيات

وأكدت الهيئة، في بيان، أن ما تجريه حكومة الاحتلال المتطرفة انتهاك صريح وواضح لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني، وقانون الحرب في القتل والتدمير والتهجير القسري، وقبلها عدم اعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

الصمت الدولي تجاه هذا العدوان

واستنكرت الهيئة، في بيان، الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب التي تُرتكب فيها أبشع المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعا عاكف المصري، المفوض العام للعشائر الفلسطينية، العالم إلى التحرك ضد هذا العدوان الهمجي ووقف انتهاكات دولة الاحتلال ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولفت إلى ضرورة التحرك الدولي والجهات الدولية لردع إسرائيل وإلزامها بالالتزام بالمواثيق الدولية، التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في نضاله المشروع ضد الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن كل محاولات العدو الصهيوني لكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، وفرض الهجرة القسرية، لن تنجح وستنتهي بالفشل، لأن شعبنا الفلسطيني قرر الصمود على أرضه مهما بلغت التضحيات.

 

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