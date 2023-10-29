الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أونروا" تطالب بتدفق منتظم وثابت للإمدادات الإنسانية فى غزة

غزة
غزة

دعت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أورنروا"، صباح الأحد، إلى تدفق منتظم وثابت للإمدادات الإنسانية لقطاع غزة

وقالت، في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الآلاف من الأشخاص اقتحموا العديد من مستودعات أونروا ومراكز التوزيع في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة؛ للحصول على دقيق القمح وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وأشارت إلى تفاقم التوترات والخوف بين المدنيين في غزة؛ بسبب انقطاع خطوط الهواتف والاتصالات عبر الإنترنت.

معزولون عن عائلاتهم داخل غزة

وقال توماس وايت، مدير شئون أونروا في قطاع غزة: المدنيون يشعرون بأنهم بمفردهم، وأنهم معزولون عن عائلاتهم داخل غزة وبقية العالم.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدنيين الفلسطينيين والنازحين من الشمال.

ولفتت المنظمة إلى عبور ما يزيد على 80 شاحنة مساعدات خلال أسبوع واحد فقط، منوهة بأن انقطاع الإنترنت منع تواصل أونروا مع الأطراف المختلفة لتنسيق مرور قافلة المساعدات التي دخلت يوم السبت.

وتابع "وايت": "قلة عدد الشاحنات، وبطء العمليات، وعمليات التفتيش الصارمة، والإمدادات التي لا تتوافق مع متطلبات الأونروا ومنظمات الإغاثة الأخرى، وفي الغالب الحظر المستمر على الوقود، كلها وصفة لنظام فاشل.. إننا ندعو إلى تدفق منتظم وثابت للإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، للاستجابة للاحتياجات، خاصة مع تزايد التوترات والإحباطات".

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الهلال الأحمر الفلسطيني

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تلقت الآن تهديدات شديدة اللهجة من الاحتلال الإسرائيلي، بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه.

وأضاف، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميره بالكامل.

اعتداءات على الضفة الغربية

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على غزة، ويرتكب اعتداءات على الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 7814 فلسطينيًا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693 آخرين، بحسب تليفزيون فلسطين الرسمي.

في المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132 آخرون، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما تمكنت حركة حماس من أسر ما لا يقل عن 229 إسرائيليًا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

 

 

أورنروا منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة غزة الهلال الأحمر الفلسطيني

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