الناطق باسم حركة حماس بغزة: الاحتلال يبيع الوهم لأهالى الأسرى

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس في غزة، إن العدو الإسرائيلي يمارس إبادة ضد شعب فلسطين في غزة؛ بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس بغزة أن هناك حالة صمود واستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن الأرض، بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.

ودعا "قاسم" إلى بذل جهد حقيقي لفتح المعبر لإدخال مساعدات، وإخراج الحالات الصعبة للعلاج بالخارج، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبيع الوهم لأهالي الأسرى، معقبًا الاحتلال يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى، ولكنه سيضطر للتعامل معه في آخر المطاف.

هبوط طائرات المساعدات يتواصل بمطار العريش الدولي بشمال سيناء

وفي وقت سابق، وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرتان من تركيا والكويت تحملان مساعدات إغاثية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في الهلال الأحمر بشمال سيناء أن الطائرة الكويتية ضمت مساعدات طبية متنوعة وغذائية، وكذلك حملت الطائرة التركية مساعدات متنوعة يجري تفريغها تمهيدًا لنقلها إلى مخازن في مدينة العريش، لنقلها لاحقًا إلى معبر رفح البري.

وبذلك يصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء من 12 أكتوبر إلى 57 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية إلى مطار العريش الدولي، محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية.

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن العشرات استشهدوا وأصيب المئات فجر اليوم الأحد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم وما زال آخرون تحت الأنقاض.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا مأهولًا في حي تل الهوا غرب غزة مكونًا من 6 طوابق، ما أوقع شهداء وجرحى.

قوات الاحتلال الإسرائيلية

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات برية في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.

وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعًا شبه كامل للاتصالات والإنترنت، مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع، مع إشارة قادة الاحتلال إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.