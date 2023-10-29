الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل إعلام عبرية: إطلاق إنذار بعملية تسلل إلى مستوطنة "مسكاف عام"

لبنان
لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، عن إطلاق إنذار بعملية تسلل إلى مستوطنة "مسكاف عام" الإسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين فتحوا النار من لبنان باتجاه نقطة للجيش في مسكاف عام.

وطلبت السلطات من سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان، الدخول إلى مناطق محمية، إثر حادث أمني.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، شهدت المستوطنة الإسرائيليّة المُحاذية للحدود مع لبنان توترًا كبيرًا، اليوم، بعدما بادر مسلحون بإطلاق النار باتجاه نقطة مراقبة عائدة لجيش العدو.

وخلال ساعات الصباح، أفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان، بأنّ جيش العدو الإسرائيلي مشّط مُحيط موقع العباد المقابل لبلدة حولا، بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمُتوسطة.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة وعددًا من القنابل باتجاه خلة المحافر جنوب بلدة العديسة.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي وقت سابق، اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تدوينته التي نشرها عبر منصة إكس، وحمّل فيها رئيسي الشاباك والاستخبارات مسئولية هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع إكس، اليوم: "لقد أخطأت، لم يكن ينبغي أن أكتب تلك التدوينة وأعتذر عنها.. أنا أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية".

ولفت إلى عزمه تعزيز جهود قادة وجنود الجيش الإسرائيلي الموجودين على الجبهة، ويقاتلون من أجل تحقيق النصر.

اندلاع الحرب مع حماس

وتعرض نتنياهو، للهجوم من عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، بعد المنشور الذي اتهم فيه رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية بعدم تقديم تقارير له عن نوايا حماس الحربية.

وردّ "جانتس" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله: عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسئولية، وأود دعم وتعزيز جميع قوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، سيقدرون على تحقيق ما نطلبه منهم، وأي إجراء أو تصريح آخر، سيضر بقدرة الشعب على الصمود.

وعقد نتنياهو مساء السبت، أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب، بمشاركة وزراء في حكومة الحرب التي تشكلت عقب اندلاع الحرب مع حماس.

وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسئولية عن الفشل، وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.

واكتفى بالقول: بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة.

مسكاف عام مستوطنة إطلاق إنذار لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس بنيامين نتنياهو

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