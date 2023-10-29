مسئولة أممية: إيصال المساعدات لغزة يجب الاستجابة له من دون مقابل أو شرط

أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت غادة الطاهر أن الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الأسرى والوقف الفوري للغارات على غزة وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة، وتلك المطالب ليست قابلة للتفاوض، ويجب الاستجابة لها من دون مقابل أو شرط.

وقالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت اليوم الأحد- وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- إن العدوان الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وأدى حتى اليوم إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى أدى إلى وجود نحو مليوني شخص يعيشون في القطاع تحت حصار كامل وشح كبير في المياه والكهرباء والغذاء، وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمة في حين فقد 29 زميلًا من منظمات الأمم المتحدة أرواحهم جراء العملية العسكرية والعدد مرشح للزيادة في ظل الظروف الراهنة.

القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين

وشددت على أن القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين طويلة الأمد ومطالبهم مشروعة "لكنها لا تبرر الهجوم على المدنيين"، كما أن تطبيق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي والتي تسببت في قتل النساء والأطفال هي خرق صارخ للقوانين الدولية في حق سكان قطاع غزة.

ودعا المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني"، العالم أجمع للاتحاد والتوافق على أهمية وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة، وأعرب عن أمله في أن ينتهي ما وصفه "الجحيم على الأرض" وتمنى الرحمة لموظفي الأونروا الـ 53 الذين لقوا حتفهم حتى الآن جراء القصف الإسرئيلي على غزة وإحكام الحصار عليها، موجهًا رسالة للعاملين في الأونروا قائلًا: "أنتم تمثلون وجه الإنسانية خلال واحدة من أحلك أوقاتها".

وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد، شدد المفوض العام على أن الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا على غزة وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، هي محاولات لعرقلة الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن تلك الإجراءات لن تثبط عزيمة ولن تزعزع الوفاء بالواجب الإنساني للمنظمة، حتى في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.

وقال لازاريني، إن العالم يتحد حول الحاجة إلى وضع حد لهذه الأزمة، بما في ذلك من خلال القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة "بتأييد ساحق"، مشددًا على أنه سيواصل الانخراط المستمر مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية لضمان ترجمة هذا الموقف "شبه العالمي" إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.