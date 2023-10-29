الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى واليابان يتوصلان إلى اتفاق حول تدفق البيانات عبر الحدود

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي واليابان عن توصلهما إلى اتفاق تاريخي حول تدفق البيانات عبر الحدود، مما يجعل ممارسة الأعمال التجارية في عالم الإنترنت أسهل وأقل تكلفة وأكثر كفاءة.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، بعد اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع المنعقد في مدينة أوساكا اليابانية في حين تم إبرام الاتفاق في الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي واليابان، الذي شارك في رئاسته نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ووزيرا الاقتصاد والخارجية اليابانيان نيشيمورا ياسوتوشي ويوكو كاميكاوا على التوالي.

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وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي واليابان يعدان من بين أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم. كما تعد هذه الصفقة علامة فارقة في جهودنا المشتركة لتعزيز الرقمنة في مجتمعاتنا واقتصاداتنا. وتشكل تدفقات البيانات عبر الحدود عامل تمكين حاسمًا لهذا التطور. 

وبمجرد التصديق عليها، سيتم إدراج الأحكام المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان (EPA). فهي تضع الأساس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية وترسل رسالة قوية ضد الحمائية الرقمية والقيود التعسفية وهي تتوافق أيضًا مع الأجندة الرقمية للاتحاد الأوروبي وقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وتنفذ أجندة التجارة الرقمية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المقرر أن تتبع ذلك مفاوضات مماثلة مع كوريا وسنغافورة.

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وأضاف البيان أن اتفاقية اليوم ستوفر فوائد حقيقية للشركات النشطة في معظم القطاعات، من الخدمات المالية والنقل والآلات إلى التجارة الإلكترونية. وسوف تمكنهم من التعامل مع البيانات بكفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة، وتوفر لهم بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها لتحقيق النجاح. وأحد العناصر المهمة في الاتفاق هو إزالة متطلبات توطين البيانات المكلفة، والتي تمثل عبئًا غير ضروري على الشركات الأوروبية واليابانية. 

وهذا أمر مهم لأنه سيضمن عدم مطالبة الشركات بتخزين بياناتها محليًا. وهذا لن يستلزم تكاليف وتعقيدات إضافية فحسب، حيث قد تضطر الشركات إلى بناء وصيانة مرافق تخزين البيانات في أماكن متعددة وتكرار البيانات التي تستخدمها، مع ما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية، ولكنه يمكن أن يقوض أيضًا أمن هذه البيانات.

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