إزالة 8 حالات تعد ومخالفات بناء بميدان لبنان في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وبدء أعمال رفع كفاءة ميدان لبنان بحي شمال المدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بعدم التهاون والتصدى الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء ورصد المخالفات والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمراكز المدن لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وأجهزتها التنفيذية تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد الاولى بقرية ريده بمساحة قيراط و٨ أسهم والثانيه بقرية أبو جرير بمساحة ١٢ سهم والحالة الثالثه بالتل بمساحة ١٨ سهم والرابعه بدوار شعراوى على مساحة ١٢ سهم ارض زراعيه وتم التنبيه على مسئول الزراعه بعدم إعادة المخالفه مره اخرى كما قام حى غرب المدينة بتنفيذ حمله مكبره لإيقاف وإزالة كافة التعديات بقيادة عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وبحضور محمد صابر رئيس الحى ومحمد حسين سكرتير الحى وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الازالات حيث تم ردم قطعة أرض بمساحة ١٨٠متر بتقسيم شادى وفك شده خشبيه على مساحة ٨٠ متر والتحفظ على الحديد واعمده وألواح خشبيه كانت تستخدم فى البناء المخالف وكذلك تم وقف اعمال مخالفه بناحية قاعة زمرده وإزالة حوائط مخالفه. فى أرض شونة المطاحن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائى واحترامًا لسلطة القانون

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه فى إطار توجيهات محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمراكز المدن لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى واصلت الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة ميدان لبنان من رصف طريق ورفع كفاءة الميدان ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا حيث تم كشط الطبقة القديمة لبدء اعمال الرصف موجها بتنفيذ الأعمال بكفاءة عاليه وفى الوقت المحدد لها وذلك بحضور محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة ومحمود حسين رئيس الحى والمهندسة هبة حافظ مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية وأحمد حسين بمديرية الطرق.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا