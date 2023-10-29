الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع للمسلحين فى اللاذقية وإدلب

القوات الجوية الروسية
القوات الجوية الروسية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية استهدفت مواقع ومخابئ، تحت الأرض ونقاط مراقبة تابعة للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات السورية في محافظتي اللاذقية وإدلب.

وقال كوليت، في تصريح صحفي نقلته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، إن" القوات الجوية الروسية شنت غارات جوية على أهداف للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم استهداف مخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة للجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق بمحافظة اللاذقية وإدلب.

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