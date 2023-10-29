الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبده مباشر يكشف لـ"الشاهد" كيف حاول "هيكل" أن يتقرب من السادات ومبارك

عبده مباشر
عبده مباشر

قال الكاتب الصحفي عبده مباشر، عميد المحررين العسكريين، إن محمد حسنين هيكل، في فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان الحاكم أو ظله أو رأسه، أو ذراعه الأيمن، ويقوم بكل شيء.

 

وأضاف، خلال حواره لبرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقة عندما تتوثق بين صحفي ورئيس بهذا المدى فيدمن هذا النفوذ ويريد هذا دائما، مشيرًا إلى أن أول كتاب كتبه "هيكل"، بعد وفاة عبدالناصر، كان "عبدالناصر والعالم"، ومن كان يريد أن يحاكم عبدالناصر فليقدم هذا الكتاب للنائب العام، كما قدم قربان للرئيس السادات ليواصل دوره بجواره.

 

وتابع، أن السادات استخدمه وفي 1 فبراير 74 فاجئه السادات بقرار فصله و"هيكل" الذي لا يفاجئ فوجئ بهذا القرار، مؤكدًا أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، استقبله بعدما أخرجهم من السجون والمعتقلات ولكنه حب أن يلعب نفس اللعبة معه.

 

محاولته التقرب من مبارك

وأشار إلى أن رئيس الطائفة الإسماعيلية كان يعمل في الأمم المتحدة ومبارك أعجب به وهيكل قال له "اقدر أجيبلك ناس تنقل رأيك للعالم ويكونوا وسيلة لإيصال رأيك للعالم"، فكان يريد أن يقوم بنفس دوره مع عبدالناصر، مشيرًا إلى أن مبارك قال له "هاخلي أسامة الباز ينسق معاك"، ولكن الباز، قال "لن يتصل بك لأن  مبارك لا يشعر بالأمان إلا مع مجموعته القديمة فلا تتوقع منه أن يتصل بك.

بده مباشر محمد حسنين هيكل لسادات محمد حسني مبارك جمال عبدالناصر

مواد متعلقة

عبده مباشر لـ"الشاهد": وقفت فى طابور تكريم المجموعة 39 قتال بالزى المدنى

عبده مباشر لـ"الشاهد": المقاتل ينفذ الأوامر دون مرورها على العقل والخوف لا وجود له

عبده مباشر لـ"الشاهد": إبراهيم الرفاعى كان قائدًا عظيمًا ملهمًا وقال لى سأعمل صحفيًا معك

إلهام القائد.. عبده مباشر يروى لـ"الشاهد" قصة عملية عسكرية لإبراهيم الرفاعى

عبده مباشر يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل العمليات الفدائية التى نفذها الشهيد إبراهيم الرفاعى

الأكثر قراءة

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع للمسلحين فى اللاذقية وإدلب

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

عاجل.. فلسطين المحتلة.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»