الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إلهام القائد.. عبده مباشر يروى لـ"الشاهد" قصة عملية عسكرية لإبراهيم الرفاعى

عبده مباشر
عبده مباشر

تحدث عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، عن عملية كان ينفذها في قاعدة الطور الجوية: "هناك تشكيل معين نعبر به خليج العقبة بالقوارب مثل رأس السهم وقارب في المقدمة".

وأضاف مباشر في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "نحدد بالضبط أين ننزل وأين نصل الناحية الأخرى أيًا كان ارتفاع الموج أو اتجاهاته".

وتابع: "السيد إبراهيم الرفاعي قبل وصولنا إلى الشرق قال لقارب المقدمة انحرف يسارًا وبالفعل انحرف ونفذنا المهمة، بعدها سألناه عن السبب وذهبنا لتلك المنطقة وجدنا كمينًا به اثنين عساكر، هذا هو إلهام القائد".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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