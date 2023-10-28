الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس مركز الدراسات بجامعة القدس: قادة إسرائيل هدفهم تدمير غزة وإبادة شعبها

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

قال الدكتور أحمد رفيق، رئيس مركز الدراسات بجامعة القدس، إن القصف مستمر على قطاع غزة، ولم يتوقف منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وأضاف رئيس مركز الدراسات بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الأخبارية"، أن قادة جيش إسرائيل أعلنوها واضحة أن هدفهم تدمير غزة وإبادة شعبها.

وأشار رفيق، أن قوات الجيش الإسرائيلي مستمرة في تنفيذ مخططها، وهو تهجير الشعب الفلسطيني لبلاد مجاورة لعل أهمها مصر، وهذا ما نشاهده في القصف المكثف والمستمر بحق المدنين.

رئيس مركز الدراسات بجامعة القدس القدس قادة إسرائيل إسرائيل غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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