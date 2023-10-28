السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية"| مصير أهالى غزة المجهول فى ظل الحرب الدامية

أهالي غزة
أهالي غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عبر شاشتها، كشفت خلاله عن مصير أهالي غزة المجهول جراء العدوان الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي المكثف على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى، التي حدثت في السابع من أكتوبر الجاري.

وأكدت القاهرة الأخبارية، عبر تقريرها أن كل شيء مباح في الحرب، وهو الشعار الذي يرفعه الاحتلال في وجه الشعب الفلسطيني، متسخدمًا جميع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة لتنفيذ خطة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة عبر سلسلة من الغارات الجوية، فضلا عن الحيلولة دون حصول المدنيين على الخدمات الحيوية اللازمة للعيش.

وأوضحت أنه منذ السابع من أكتوبر الجاري، يواجه أهالي غزة مصيرًا مجهولًا وحربً دامية لا تتوقف وسط حزن يخيم على الجميع جزعًا على فراق الأحباب وخوفًا من القادم وسط دمار وخراب يسود المشهد ويحكي حجم المعاناة التي حلّت بالقطاع وأهله.


 

 

القاهرة الإخبارية طوفان الأقصى غزة العدوان الإحتلال الإسرائيلي

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