السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب الجامعة العربية: مجلس الأمن فى حالة من الشلل التام خلال التعامل مع فلسطين

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن القرار الذي صدر أمس بهدنة فورية في غزة جاء بعد 4 محاولات لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف المجزرة التي تُرتكب ضد أهلنا في غزة، تم في قرارين استخدام حق الفيتو لإيقافهما.

وأضاف مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC" أن ذلك أظهر أن مجلس الأمن أصبح في حالة من الشلل التام في التعامل مع فلسطين.

وأشار عبدالفتاح إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مُلزمة، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تكون ملزمة للكل، لكن إسرائيل تتمتع بحماية عضوين دائمين في مجلس الأمن.

ماجد عبدالفتاح: قرار الأمم المتحدة بهدنة فورية في غزة يحمل رسالة أخلاقية ومعنوية

وأكد أن الهدف المهم من قرار الجمعية العامة يعكس حالة الإجماع لدى المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع في غزة، متابعًا: "صوت أمس حوالي 179 عضوًا من 193 عضوًا وهناك 14 لم يحضروا في الأمم المتحدة منهم 120 صوتًا لفرض هدنة في غزة وهذا يحمل رسالة أخلاقية ومعنوية لكافة الأجهزة والمسئولين أن المجتمع الدولي وليس المجموعة العربية فقط غاضب من استمرار الوضع الحالي".

وعن الدول التي امتنعت عن التصويت قال عبدالفتاح إنه كانت هناك مفاوضات مكثفة مع دول الاتحاد الأوروبي وقرروا عدم التصويت على هذا القرار.

وتابع: "المفاجأة أن فرنسا صوتت لصالح قرار هدنة فورية في غزة، واتخذت الموقف الأخلاقي كذلك إسبانيا".

مجلس الأمن الامم المتحدة أمريكا حق الفيتو إسرائيل فرنسا هدنة في غزة

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