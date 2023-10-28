السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليجا: نعمل على تحديد هوية المشجعين المتهمين بـ"الهتافات العنصرية"

الليجا
الليجا

أكدت رابطة الدوري الإسباني أنها تعمل على تحديد هوية المشجعين المتهمين بالهتافات العنصرية في مباراة الكلاسيكو اليوم.

وانتصر ريال مدريد على برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف، بعدما كان فريق برشلونة متقدمًا في الشوط الأول بهدف دون رد.

وقالت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" في بيان رسمي نشرته اليوم: "تعمل الرابطة من اللحظة الأولى على تحديد الأشخاص الذين تلفظوا بإهانات عنصرية وستقدم الشكوى كما تفعل دائمًا".

وأشار البيان إلى أن الرابطة تعمل على تحديد هوية المتهمين بالتنسيق مع شرطة ولاية كتالونيا، ونادي برشلونة.


وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته اليوم بأن جماهير نادي برشلونة وجهت هتافات عنصرية ضد فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين اليوم، مشيرة إلى أن جماهير برشلونة وصفت فينسيوس بالـ"قرد" في إهانة عنصرية لبشرته السمراء، وألقوا شيئًا من المدرجات تجاه فينسيوس يشبه الموز، وعلى الرغم من أن ذلك الاتهام لا يمكن تأكيده بنسبة 100% فهناك بعض التكهنات أنها قد تكون إحدى اللافتات الصفراء التي تم استعمالها في احتفالية الجماهير قبل المباراة.
من جانبه، نشر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي: "برشلونة سيدافع دائمًا عن قيم كرة القدم والرياضة مثل احترام المنافس، ولهذه الأسباب سيحقق النادي في أي كراهية حدثت بعد ظهر اليوم خلال المباراة ضد ريال مدريد".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة.

وأكمل البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، انتصاره الـ150 في تاريخ مشاركاته مع الفريق الملكي في مختلف البطولات.

رابطة الدوري الإسباني الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد الدوري الاسباني

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