عاجل.. فلسطين المحتلة.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي، ثم امتدت إلى وسط القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

تجدد قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وفي غزة، جددت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصفها على مناطق شمال غزة.

وبحسب "وفا" فقد استهدفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع.

وشهد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ22، منعطفا خطيرا بالأمس، حيث كثّفت إسرائيل الغارات والقصف على القطاع، بشكل غير مسبوق، وقطعت الاتصالات تمهيدا لعمليات برية على الأرض.

ومع انقطاع شبكات الهاتف المحمول والإنترنت والكهرباء بشكل شبه كامل داخل غزة، كانت خدمات الطوارئ، بما في ذلك فرق المسعفين، تعمل بشكل شبه أعمى بينما كانت تكافح من أجل الاستجابة لعشرات القتلى والجرحى من جراء أعنف الغارات الجوية في الحرب.

وبسبب تراكم الأنقاض في كل مكان، لا تستطيع فرق الإنقاذ والاسعاف الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، كما فاقم قطع الاتصالات هذه المعاناة.

ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7650 فلسطينيا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، في إحصائية غير نهائية.