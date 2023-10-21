الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة فى بيت لحم طالت 27 فلسطينيًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 27 مواطنًا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم الفلسطينية.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من بيت فجار، وهم: زيد محمود طقاطقة، (26 عامًا)، ومحمد إبراهيم القواسمة، (60 عامًا)، ونجله رزق (29 عامًا)، وسامح علي طقاطقة (20 عامًا)، وأنور محمود طقاطقة، (41 عامًا)، وخالد محمود طقاطقة، (45 عامًا)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأوضحت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من إبراهيم سليمان دعدوع، (24 عامًا)، ومحمود عبدالله عطوان، (30 عامًا)، وإبراهيم أحمد عيسى، (22 عامًا) من بلدة الخضر، وخالد بنورة، وإيهاب بنورة من قرية أرطاس، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من تقوع، وهم: خالد محمد حميدة (49 عامًا)، وعلي خليل جبربل، (48 عامًا)، ونجله رنتيس (15 عامًا) من تقوع جنوبًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من أحمد ناصر مراعنة، (28 عامًا)، وعمار سلمان مراعنة (43 عامًا)، وأيوب يعقوب العصا (38 عامًا) من بلدة العُبيدية شرقا، ومحمد عبدالله العروج (36 عامًا) من جناته شرقًا، وهيثم أبوعياش (28 عامًا)، ويوسف محمد عدوي، من شارع الصف في بيت لحم، وخضر محمد الدلو (45 عامًا)، من منطقة المسلخ وسط بيت لحم.

وفي قرية مراح رباح جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نورالدين صالح الشيخ (19 عامًا)، ومهند محمد الشيخ (23 عامًا)، بالإضافة إلى عزالدين محمد شكارنة، وحسن إبراهيم نجاجرة من بلدة نحالين غربًا، وحسن محمد الورديان (68 عامًا) من جبل هندازة شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

استشهاد 30 مواطنًا في قصف لطيران الاحتلال على قطاع غزة

وفي وقت سابق، استشهد نحو 30 مواطنًا، فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنًا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جندي في صفوفه وإصابة 3 آخرين بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه سمح بنشر خبر مقتل أومير بيلو، وهو جندي في جيش الدفاع في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات عند الحدود اللبنانية.

وأشار إلى أن جنديين احتياطيين آخرين أصيبا بجروح متوسطة، كما أصيب ثالث بجروح طفيفة، وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال، الذي سمح بالكشف عن هوياتهم، منذ السابع من أكتوبر، إلى 306.