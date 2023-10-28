السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: قلقون من فقدان الاتصال بالعاملين فى غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير إن المنظمة قلقة جدًا على الذين يعملون يوميًا تحت ضغط كبير في وقت صعب جدًا يمر على غزة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC" أن العاملين يعملون في أوضاع صعبة جدًا متمنية للجميع السلامة هناك.

منظمة الصحة العالمية: غزة تمر بمرحلة إنسانية صعبة جدًا

وأكدت أن منظمة الأمم المتحدة تدعو الجميع للتهدئة الفورية في قطاع غزة؛ لأننا نمر بمرحلة إنسانية صعبة جدًا، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن في غزة يتعرضون للقصف وهم أبرياء، مشددة على ضرورة مراعاة حماية المدنيين الحقوق الدولية وإمدادهم بالرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما أشارت إلى وجود مشكلة في توصيل الإمدادات الفورية إلى قطاع غزة مثل الأدوات الطبية والوقود والمياه النظيفة والغذاء، وهناك مستشفيات لا تعمل بسبب نقص الوقود والعاملين الإنسانيين هناك لديهم مشكلات عديدة جدًا.

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