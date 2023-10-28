عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

تظاهر مئات المستوطنين في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنّ "مدن تل أبيب ونتانيا والقدس وهرتسيليا (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، شهدت مشاركة مئات المستوطنين، من بينهم عائلات الأسرى، للمطالبة بإعادتهم.

وهتفت عائلات الأسرى في تل أبيب: "كله مقابل كله"، في إشارة لمطالبتهم بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين مقابل تبييض سجون غزة من الإسرائيليين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بكت في لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة إياه بإعادتهم وعدم تعريضهم للخطر.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، انتهى لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عائلات الأسرى، حيث قالت مصادر حضرت الاجتماع إن الأمر كان صعبا للغاية وإن بعض العائلات انفجرت في البكاء خلاله، إذ انتقدوا نتنياهو قائلين: "عليك إعادتهم، إنهم على مسئوليتك الخاصة".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم بذل كل ما في وسعه من أجل إطلاق سراح "المواطنين المختطفين"، مشيرا إلى أن هذا أحد أهداف الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد غزة.

وقال نتنياهو خلال لقاء بممثلي أهالي الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة: "مستمرون في تكثيف الجهود، ونحن ننتهز كل فرصة لإعادة الأسرة إلى وطنهم.. وهذا جزء لا يتجزأ من أهداف العملية التي حددناها سابقا.. والعمل مستمر، ولست متأكدا من أن الناس يفهمون حجمه".

هذا وأعلنت حركة "حماس" اليوم السبت استعدادها لإطلاق سراح جميع الإسرائيليين المدنيين الأسرى لديها، باستثناء العسكريين الذين يتطلب الإفراج عنهم مفاوضات خاصة.